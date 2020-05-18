Обвалення стіни багатоповерхівки в Одесі: назвали попередню причину

Причиною обвалу стіни житлового будинку в Одесі міг стати зсув ґрунту.

Про це повідомив начальник поліції Одеській області Олег Бех.

Зсув могли спровокувати будівельні роботи, які йшли на будмайданчику біля будинку.

Читайте: Відео обвалу стіни багатоповерхівки в Одесі

– Будинок мав невеликий крен. За словами експертів, до обвалення могло призвести зсув ґрунту. На будмайданчику був незамкнений екскаватор, але працівник був відсутній, – повідомив Бех.

На даний момент існує загроза повного обвалення будинку.

Як писали Факти ICTV, обвал стіни будинку в Одесі стався 18 травня вдень. В результаті події було заблоковано рух тролейбусу №2.