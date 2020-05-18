Во время обрушения стены дома в Одессе люди не пострадали — ГСЧС

По предварительным данным, люди в результате частичного обрушения стены многоэтажного жилого дома в Одессе не пострадали.

Частично повреждены три квартиры на четвертом, третьем и втором этаже. В этих квартирах проживали 17 человек, но на момент обрушения они не находились дома.

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К ликвидации последствий обрушения привлечены 86 человек и 23 единицы техники. На месте обрушения также работают два кинологических расчета.

Напомним, обрушение стены дома в Одессе произошло 18 мая днем. Информация о причинах и пострадавших уточняется.