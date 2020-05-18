Під час обвалу стіни будинку в Одесі люди не постраждали – ДСНС

За попередніми даними, люди в результаті часткового обвалу стіни багатоповерхового житлового будинку в Одесі не постраждали.

Частково пошкоджено три квартири на четвертому, третьому і другому поверсі. У цих квартирах проживали 17 осіб, але на момент обвалу вони не перебували вдома.

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До ліквідації наслідків обвалу залучені 86 осіб і 23 одиниці техніки. На місці обвалу також працюють два кінологічних розрахунки.

Нагадаємо, обвал стіни будинку в Одесі стався 18 травня вдень. Інформація про причини уточнюється.