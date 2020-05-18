Пожар в Черниговской области – четыре человека умерли

В Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание ликвидировали в 21.55 воскресенья подразделением спасателей.

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— На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти – отравление угарным газом), – рассказали в ГСЧС в Черниговской области.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове в многоэтажном доме на улице Скрипника произошел взрыв газа, в результате чего начался пожар.