Пожежа в Чернігівській області – чотири людини померли

У Чернігівській області в селі Моложава Городнянського району у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Загоряння ліквідували о 21.55 неділі підрозділом рятувальників.

На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом), – розповіли в ДСНС в Чернігівській області.

Раніше Факти ICTV писалпи, що у Львові в багатоповерховому будинку на вулиці Скрипника стався вибух газу, внаслідок чого почалась пожежа.