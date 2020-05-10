С начала недели 12 погибших в пожарах: спасатели назвали основные причины

С начала 2020 года в Украине во время пожаров погибли 742 человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Только с 4 мая в жилом секторе страны возникло 256 пожаров. 12 человек погибли, а еще 16 — пострадали.

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Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют:

сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности;

неосторожное обращение с огнем;

курение в постели;

детские игры со спичками и зажигалками.

— Учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, — говорят спасатели.

Как писали Факты ICTV, по мнению экспертов, массовые пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.