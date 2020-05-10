PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

С начала недели 12 погибших в пожарах: спасатели назвали основные причины

С начала 2020 года в Украине во время пожаров погибли 742 человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Только с 4 мая в жилом секторе страны возникло 256 пожаров. 12 человек погибли, а еще 16 — пострадали.

ЧитайтеПоджег соседа и лес: на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал пожар

Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют:

  • сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности;
  • неосторожное обращение с огнем;
  • курение в постели;
  • детские игры со спичками и зажигалками.

— Учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, — говорят спасатели.

Как писали Факты ICTV, по мнению экспертов, массовые пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка