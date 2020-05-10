С начала недели 12 погибших в пожарах: спасатели назвали основные причины

С начала 2020 года в Украине во время пожаров погибли 742 человека.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Только с 4 мая в жилом секторе страны возникло 256 пожаров. 12 человек погибли, а еще 16 — пострадали.
Читайте: Поджег соседа и лес: на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал пожар
Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют:
- сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности;
- неосторожное обращение с огнем;
- курение в постели;
- детские игры со спичками и зажигалками.
— Учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, — говорят спасатели.
Как писали Факты ICTV, по мнению экспертов, массовые пожары в Киевской и Житомирской областях были совершены умышленно.