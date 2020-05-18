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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у Харкові: водій Honda влаштував розбірки через порушення ПДР

На вулиці Героїв Праці у Харкові 18 травня близько 9.00 сталася стрілянина. Правоохоронці, які виїхали на виклик, встановили, що водій автомобіля Honda Civic здійснив два постріли з предмету, схожого на пістолет, у бік Renault Sandero, за кермом якого перебував 39-річний чоловік.

Попередньо, причиною конфлікту стало порушення правил дорожнього руху одним із водіїв.

З людей ніхто не постраждав, а на склі легковика лишилися отвори від куль.

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Нині поліція розшукує власника Honda Civic.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Стрілянина у Харкові

Фото: Нацполіція

Нещодавно на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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