Во Львове задержали патрульного, который изготавливал амфетамин

Во Львове работники ГБР задержали сотрудника Управления патрульной полиции, который изготавливал и продавал амфетамин.

Полицейского задержали во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. грн. Мужчина изготавливал психотропы в собственной квартире, где устроил лабораторию.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас ему инкриминируют изготовление и сбыт психотропных веществ.

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Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и освобождении от занимаемой должности.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили пенсионерку, которая сбывала наркотики несовершеннолетним. Продажу метамфетамина женщина организовала в собственном доме.