Нацполіція затримала членів злочинної організації, яка привласнила майже 18 млн грн.

Вона складалася з кількох організованих злочинних груп. Шахраї діяли на території всієї держави.

– До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 активних учасників – організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох членів злочинного угрупування. Кошти потерпілих зловмисники привласнювали на фіктивному продажу дизельного пального та мінеральних добрив, – повідомив керівник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

За його словами, співробітники Департаменту спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції у Хмельницькій, Одеській, Житомирській, Івано-Франківській та Черкаській областях затримали шахраїв.

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Злочинне угрупування створило 17 фіктивних підприємств із різними розрахунковими рахунками. Члени групи вчинили близько 57 шахрайств. Сума збитків складає понад 18 млн грн.

Зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій та представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального.

Після домовленості про продаж товару шахраї просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – зловмисники вимикали телефони та зникали.

Якщо жертва не погоджувалась сплачувати передплату, злочинці знаходили постачальників, які дійсно надавали послуги із продажу мінеральних добрив та дизельного пального, та замовляли доставку товарів на адреси потерпілих.



































Брали передплату за добрива і зникали: шахраї ошукали фермерів на 18 млн грн / 9 фотографий

Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Після отримання платіжного доручення потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти.

Нацполіція провела 20 обшуків та вилучила зброю, наркотики, банківські карти, фінансово-господарські документи. Також були виявлені кошти в іноземній валюті та золоті вироби.

Наразі триває досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) ККУ.

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Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Києві шахраї обіцяли допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. За свої послуги зловмисники хотіли від $50 до $150 тис.