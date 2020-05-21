Був у депресії і пиячив: у Миколаєві чоловік перерізав горло співмешканці

У Миколаєві 55-річний чоловік накинувся з ножем на свою 46-річну співмешканку і перерізав їй горло. Трагедія сталася під час однієї зі сварок.
У поліції повідомляють, що раніше він вже порізав жінці руку ножем. Але тоді постраждала відмовилася писати на нього заяву.
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За словами поліції, чоловік пояснив вбивство співмешканки тим, що під час карантину залишився без роботи і відтоді, з горя, постійно пив. Дружина теж від чарки не відмовлялася, але дорікала йому за безгрошів’я.
Зараз чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному чоловік перерізав горло своїй дівчині.