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Факти / Надзвичайні події

Був у депресії і пиячив: у Миколаєві чоловік перерізав горло співмешканці

У Миколаєві 55-річний чоловік накинувся з ножем на свою 46-річну співмешканку і перерізав їй горло.  Трагедія сталася під час однієї зі сварок.

У поліції повідомляють, що раніше він вже порізав жінці руку ножем. Але тоді постраждала відмовилася писати на нього заяву.

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За словами поліції, чоловік пояснив вбивство співмешканки тим, що під час карантину залишився без роботи і відтоді, з горя, постійно пив. Дружина теж від чарки не відмовлялася, але дорікала йому за безгрошів’я.

Зараз чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному чоловік перерізав горло своїй дівчині.

Джерело: Надзвичайні новини

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