У Харкові чоловік задушив свою дружину та спровокував витік газу в багатоповерховому будинку, який мало не підірвався.

На виклик приїхали поліція й рятувальники, які евакуювали усіх жителів з будинку.

За словами сусідів, запах газу було відчутно на всіх поверхах, оскільки проник через витяжки.

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У поліції підтвердили вбивство жінки пенсіонера. Як розповів підозрюваний, причиною були ревнощі.

– На тілі жінки були виявлені сліди насильницької смерті у вигляді синців та саден на шиї, – повідомила керівник відділення Московського відділу поліції Харкова Ольга Винокурова.

63-річний чоловік працював сторожем в одному із освітніх закладів міста. Жителі будинку переконують, що на нього сильно вплинув карантин: разом із жінкою він був змушений проводити весь свій час, а на вулиці подружжя майже не з’являлося.

Сюжет Надзвичайних новин:

Нагадаємо, жахливий інцидент із вбивством жінки та загрозою вибуху багатоквартирного будинку у Харкові відбувся 20 травня.