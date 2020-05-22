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Факты / Происшествия

Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области

Полиция проводит следственные действия на месте убийства семерых человек в Новоселице Попильнянского района на Житомирщине.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Она зарегистрирована и принадлежит участникам события.

Среди изъятого оружия — охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда.

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  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
  • Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области
Полиция показала новые фото и видео с места убийства семерых человек в Житомирской области / 4 фотографии

— Предварительно установлено, что все восемь мужчин приехали к пруду на отдых в ночь на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения. Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них — арендатор, двое — отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел в домик, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек, — рассказали в полиции.

Одному участнику удалось убежать в село, откуда он и сообщил о происшествии полицейским.

Как писали Факты ICTV, застреленным оказался боец ​​Национальной гвардии Виталий Вульчин. Также погибли бойцы батальона им. Кульчицкого и участники войны в Донбассе Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, аеророзвидник Ескандер Османов и человек по кличке Финн.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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