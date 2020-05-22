Поліція показала нові фото та відео із місця вбивства семи людей у Житомирській області

Поліція проводить слідчих дії на місці вбивства сімох людей у Новоселиці Попільнянського району на Житомирщині.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона зареєстрована та належить учасникам події.

Серед вилученої зброї – мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка.

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– Попередньо встановлено, що усі восьмеро чоловіків приїхали до ставка на відпочинок у ніч на 21 травня. З орендарем вони були знайомі раніше і підтримували приятельські стосунки. Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один із них – орендар, двоє – відпочивальники. У ході конфлікту підозрюваний вбив двох чоловіків, із якими випивав, потім пішов до іншого будиночку, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п’ятеро осіб, – розповіли в поліції.

Одному учаснику вдалося втекти до села, звідки він і повідомив про подію поліцейським.

Як писали Факти ICTV, застреленим виявився боєць Національної гвардії Віталій Вульчин. Також загинули бійці батальйону ім. Кульчицького та учасники війни на Донбасі Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, аеророзвідник Ескандер Османов та чоловік на псевдо Фінн.