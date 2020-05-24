Пожар в центре Киева: горят строительные вагоны

В Киеве возле улицы Льва Толстого, 57 произошел пожар под теплотрассой. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщает журналист Фактов ICTV с места происшествия.

Известно, что горят несколько строительных вагончиков и кирпичное сооружение. Столб черного дыма виден за несколько кварталов от очага возгорания.

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Бойцы ГСЧС прибыли на место пожара в 09.40, когда огонь охватил до 20% здания.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар. На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти.