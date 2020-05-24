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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у центрі Києва: палають будівельні вагони

У Києві біля вулиці Льва Толстого, 57 сталася пожежа під теплотрасою. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV з місця події.

Відомо, що палають кілька будівельних вагончиків та цегляна споруда. Стовп чорного диму видно за кілька кварталів від осередку загорання.

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Бійці ДСНС прибули на місце пожежі о 09.40, вогонь охопив до 20% будівлі.

Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігівській області в селі Моложава Городнянського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті.

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