28-летний житель Волынской области создавал и распространял детскую порнографию.
Мужчина насиловал 13-летнего мальчика и записывал это на видео. Подозреваемый является крестным ребенка.
— Подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в интернете, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева.
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Злоумышленнику за систематическое сексуальное насилие над малолетним, создание и сбыт детской порнографии грозит наказание по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. Подозреваемому грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.
Ранее Факты ICTV писали, что Киевский суд рассмотрит дело 19-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании и вымогательстве денег у 11-летней девочки.