28-річний житель Волинської області створював та розповсюджував дитячу порнографію.

Чоловік ґвалтував 13-річного хлопчика і записував це на відео. Підозрюваний є хрещеним дитини.

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– Підозрюваний, скориставшись безпомічним станом 13-річного хлопчика, вступав з ним у статеві зносини і знімав цей процес на відео. Створений за участю дитини порноконтент зловмисник продавав іншим особам для розміщення в інтернеті, – розповіли у прес-службі прокуратури Києва.

Зловмиснику за систематичне сексуальне насильство над малолітнім та створення та збут дитячої порнографії загрожує покарання за ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України. Підозрюваному загрожує від 10 до 12 років в’язниці.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський суд розгляне справу 19-річного хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні та вимаганні грошей у 11-річної дівчинки.