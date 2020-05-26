В Киеве произошел пожар на территории гостинично-ресторанного этно комплекса, что Хутор Дегтяри, что по адресу Дегтяревская, 62.

На месте уже работают спасатели ДСНС. Причины пожара устанавливаются.

На видео видно, как из-под крыши одноэтажного сооружения виднеется пламя и валит густой черный дым.

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Довольно быстро спасателям удалось локализовать огонь и обезопасить от возгорания соседние здания.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар. На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти.