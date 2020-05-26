У Києві сталася пожежа на території готельно-ресторанного етно компексу Хутір Дігтярі, що за адресою Дегтярівська, 62.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Причини пожежі встановлюються.

На відео видно, як з-під даху одноповерхової споруди видніється полум’я та валить густий чорний дим.

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Доволі швидко рятувальникам вдалося локалізувати вогонь та убезпечити від загоряння сусідні будівлі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігівській області в селі Моложава Городнянського району у приватному житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлено чотири загиблих особи без ознак насильницької смерті.