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Факты / Происшествия

В Одессе за гаражами обнаружили обгоревшие человеческие останки

В Малиновском районе Одессы полиция нашла обгоревшие останки человека.

Тело обнаружили за гаражами на улице Ицхака Рабина.

— Остатки изъяли и направили на экспертизу, — говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области.

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Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и причины его смерти.

Напомним, ранее мы писали, что 17 мая на территории областной психиатрической больницы в Днепре правоохранители нашли труп 12-летнего мальчика. По словам его родных, ребенок пропал накануне. Мальчика убил пожилой мужчина.

Источник: Нацполиция

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