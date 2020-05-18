В Житомирской области мужчина разрубил соседа и закопал останки на огороде

В селе Романовка на Житомирщине нашли убитым 50-летнего жителя.

В тот день погибший проводил жену до автобуса на работу. Намекнул ей, что зайдет к соседу забрать свой инструмент.

— Соседи видели, что он вечером к ним ходил. А после того больше никто его не видел, — говорит односельчанин Игорь Лозовицький.

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После безрезультатных поисков родные обратились в полицию. Следует взял служебная собака.

Пес привел к соседскому двора в огород, где рос чеснок. Полицейские откопали землю и наткнулись на человеческую ногу.

— Изрубили, отрубили совсем ноги. Голову также порубили. А ноги пилой пилили, — говорит родственник Сергей Витранюк.

Хозяин дома, где нашли останки убитого исчез.

— Оперативникам удалось установить, что подозреваемый в данном преступлении может находиться у своих родственников в Ровенской области, — говорит пресс-секретарь Бердичевского отдела полиции Ирина Кучерук.

Полицейские задержали его там. Также в следственном изоляторе его подельник — еще один житель села.

— Их судить не надо. Их надо просто везти по деревне и чтобы над ними издевались так, как они над покойным, — говорит Игорь Лозовицький.

Как писали Факты ICTV, 17 мая в Днепре на территории областной психиатрической больницы патрульные нашли труп 12-летнего мальчика.

Ребенок пропал накануне вечером, когда возвращалась домой с прогулки.