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Факти / Надзвичайні події

В Одесі за гаражами виявили обгорілі людські останки

У Малиновському районі Одеси поліція знайшла обгорілі рештки людини.

Останки виявили за гаражами на вулиці Іцхака Рабіна.

– Рештки вилучили та направили на експертизу, – йдеться у повідомленні Нацполіції у Одеській області.

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Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Нині поліція встановлює особу загиблого та причини його смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 травня на території обласної психіатричної лікарні у Дніпрі  правоохоронці знайшли труп 12-річного хлопчика. За словами його рідних, дитина зникла напередодні. Хлопчика вбив літній чоловік.

Джерело: Нацполіція

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