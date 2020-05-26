В Черкасской области будут судить полицейских, которые били и требовали деньги с подозреваемого.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года они задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления.

Когда правоохранители завладели его имуществом, мужчину отвезли на местное кладбище, где начали бить и требовать деньги за непривлечение к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

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Отвезли на кладбище, избивали и требовали деньги: в Черкасской области будут судить полицейских / 3 фотографии

Сейчас полицейские обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УК Украины) .

Теперь им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее Факты ICTV писали, что в Кагарлыке полицейские изнасиловали женщину. Отдел полиции уже расформировали, двух сотрудников задержали и поместили в изолятор, а остальных отправили на переаттестацию.

Фото: ГБР