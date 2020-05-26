У Черкаській області судитимуть поліцейських, які били та вимагали гроші з підозрюваного.

Слідство встановило, що у вересні 2019 року вони затримали одного з місцевих жителів за нібито вчинення кримінального правопорушення.

Коли правоохоронці заволоділи його майном, чоловіка відвезли до місцевого цвинтаря, де почали бити та вимагати гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності за злочин, якого він не вчиняв.

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Відвезли на цвинтар, били і вимагали гроші: у Черкаській області судитимуть поліцейських / 3 фотографии

Наразі поліцейські обвинувачуються в розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалися насильством та вимаганні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Тепер їм загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кагарлику поліцейські зґвалтували жінку. Відділ поліції вже розформували, двох співробітників затримали і помістили в ізолятор, а інших відправили на переатестацію.

Фото: ДБР