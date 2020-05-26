Сделал замечание: в Киеве подростки жестоко избили пассажира метро

В Киеве четверо подростков напали на мужчину в метро, ​​потому что он сделал им замечание.

Находясь в вагоне между станциями Оболонь и Почайна, молодые люди, двое из которых являются несовершеннолетними, громко разговаривали, используя нецензурную лексику.

Тогда 20-летний мужчина сделал им замечание. В ответ его начали бить руками и ногами даже после того, как потерпевший потерял сознание.

Читайте: В Кривом Роге парня осудили на 13 лет за убийство девочки-подростка

Правоохранители установили личности напавших на мужчину. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области подростки застрелили ветерана АТО.

Источник: Прокуратура Киева