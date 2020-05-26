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Факти / Надзвичайні події

Зробив зауваження: у Києві підлітки жорстоко побили пасажира метро

У Києві четверо підлітків напали на чоловіка у метро, бо він зробив їм зауваження.

Перебуваючи у вагоні між станціями Оболонь та Почайна молодики, двоє з яких є неповнолітніми, гучно розмовляли, використовуючи нецензурну лайку.

Тоді 20-річний чоловік зробив їм зауваження. У відповідь його почали бити руками і ногами навіть після того, як потерпілий втратив свідомість.

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Правоохоронці встановили осіб, які напали на чоловіка. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині підлітки застрелили ветерана АТО.

Джерело: Прокуратура Києва

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