В городе Вознесенск Николаевской области в декабре 2019 года задержали мужчину по подозрению в насиловании своей дочери на протяжении нескольких лет.

У девочки есть задержки в развитии, она посещает спецшколу-интернат. Отец, также имеющий проблемы со здоровьем, забирал ее на выходные.

Все обнаружилось, когда девочка рассказала об изнасиловании школьному психологу. Об этом сообщили в социальную службу и полицию.

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Во время судебного разбирательства установили и доказали, что обвиняемый применял физическое и психологическое насилие и систематически насиловал девочку.

Мужчину признали виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Мы также писали, что киевский суд рассмотрит дело 19-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании и вымогательстве денег у 11-летней девочки.

Источник: Прокуратура Николаевской области