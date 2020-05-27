У місті Вознесенськ Миколаївської області в грудні 2019 року затримали чоловіка за підозрою в ґвалтуванні своєї дочки протягом кількох років.

У дівчинки є затримки у розвитку, вона відвідує спецшколу-інтернат. Батько, який також має проблеми зі здоров’ям, забирав її на вихідні.

Все з’ясувалось, коли дівчинка розповіла про зґвалтування шкільному психологу. Про це повідомили в соціальну службу і поліцію.

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Під час судового розгляду встановили і довели, що обвинувачений застосовував фізичне і психологічне насилля і систематично ґвалтував дівчинку.

Чоловіка визнали винним і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Ми також писали, що київський суд розгляне справу 19-річного хлопця, якого звинувачують у зґвалтуванні та вимаганні грошей у 11-річної дівчинки.

Джерело: Прокуратура Миколаївської області