Перестрелка в Киеве: киллеров за покушение на лидера наркокартеля задержали

Украинские полицейские задержали в Одессе четырех иностранцев, которые устроили стрельбу в Киеве 26 мая, в результате этого пострадал лидер наркокателя из Черногории. Пострадавший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, который занимается поставкой запрещенных веществ в страны Европы.

— Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик, — сообщил глава Нациполиции Украины Игорь Клименко.

Киллерами оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии, один из которых находится в международном розыске за заказное убийство.

Они в Украину приехали в начале мая, купили оружие, транспортное средство и организовали слежку за потерпевшим.

Двое преступников выстрелили пять раз и пытались сбежать на авто, в несколько сотнях метрах они подожгли транспортное средство, чтобы скрыть улики.

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— Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Утром при въезде в Одессу правоохранители задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать, — отметил Клименко.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) УК Украины.















Покушение в Киеве: стрелявшие в лидера международного наркокартеля задержаны / 4 фотографии

Напомним, в Киеве на территории жилого комплекса Новопечерские Липки на улице Драгомирова неизвестные расстреляли в живот гражданина Черногории. Иностранца госпитализировали.