Перестрілка в Києві: кілерів за замах на лідера наркокартелю затримали

Українські поліцейські затримали в Одесі чотирьох іноземців, які влаштували стрілянину в Києві 26 травня, в результаті цього постраждав лідер наркокателю з Чорногорії. Потерпілий перебуває в міжнародному розшуку та є одним з лідерів та організатором наркокартелю, який займається постачанням заборонених речовин в країни Європи.

– Головною версією замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий переділ сфер впливу в самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, які контролюють наркотрафік, – повідомив глава Націполіціі України Ігор Клименко.

Кілерами виявилися громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії, один з яких знаходиться в міжнародному розшуку за вбивство на замовлення.

Вони в Україну приїхали на початку травня, купили зброю, транспортний засіб та організували стеження за потерпілим. Двоє злочинців вистрілили п’ять разів і намагалися втекти на авто, за кілька сотень метрів вони підпалили транспортний засіб, щоб приховати докази.

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– Поліцейські встановили маршрут і автомобіль, на якому вони прямували в бік Одеської області, щоб через кордон України з Молдовою залишити територію країни поза митним контролем. Вранці на в’їзді в Одесу правоохоронці затримали чотирьох осіб. Водночас зловмисники чинили опір і намагалися втекти, – зазначив Клименко.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України.















Замах у Києві: кілери, які стріляли у лідера міжнародного наркокартелю, затримані / 4 фотографии

Нагадаємо, в Києві на території житлового комплексу Новопечерські Липки на вулиці Драгомирова невідомі розстріляли в живіт громадянина Чорногорії. Іноземця госпіталізували.