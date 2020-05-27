В Харькове силовики НАБУ задержали судью при получении взятки в размере $4 тыс.

Им оказался заместитель главы одного из районных судов города.

— Служитель Фемиды получил неправомерную выгоду за вынесение постановления о возвращении обвиняемому в уголовном производстве более $ 30 тыс., — уточнили в ведомстве.







В Харькове судью поймали за взяткой в $4 тыс. / 2 фотографии

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Первые факты о взяточничестве судьи сотрудники НАБУ начали расследовать еще в январе 2020 года.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по ч.3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, недавно в Харькове на взятке 300 тыс. грн попались ректор и проректор одного из университетов.