Снимали, как горит: на Запорожье семья поиздевалась над отцом

На Запорожье мужчина на глазах своей семьи совершил самоподжог, но вместо того, чтобы спасать, они начали снимать его на видео.

Глава семейства облил себя бензином и поджег прямо в доме, на глазах жены, сына и невестки.

Спасать отца приехала его дочь, которой о страшном инциденте сообщили соседи.

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По словам медиков, мужчину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему диагностировали ожоги туловища, головы, шеи и верхних конечностей, а также ожоговый шок.

Знакомые пострадавшего утверждают, что доведение до самоубийства происходит уже не впервые.

— Оказывается, это уже не первый раз. Раньше он и вешаться шел, тоже на видео снимали, — рассказала Евдокия Степановна, работодатель Ивана.

Правоохранители в этом событии состава преступления не увидели, ведь мужчина совершил самоподжог своими руками.

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