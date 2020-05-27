Снимали, как горит: на Запорожье семья поиздевалась над отцом

На Запорожье мужчина на глазах своей семьи совершил самоподжог, но вместо того, чтобы спасать, они начали снимать его на видео.
Глава семейства облил себя бензином и поджег прямо в доме, на глазах жены, сына и невестки.
Спасать отца приехала его дочь, которой о страшном инциденте сообщили соседи.
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По словам медиков, мужчину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Ему диагностировали ожоги туловища, головы, шеи и верхних конечностей, а также ожоговый шок.
Знакомые пострадавшего утверждают, что доведение до самоубийства происходит уже не впервые.
— Оказывается, это уже не первый раз. Раньше он и вешаться шел, тоже на видео снимали, — рассказала Евдокия Степановна, работодатель Ивана.
Правоохранители в этом событии состава преступления не увидели, ведь мужчина совершил самоподжог своими руками.
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