У Полтаві поліцейський вчинив смертельну ДТП

У Полтаві на автодорозі Київ-Харків сталася смертельна ДТП. Сержант Нацполіції, перебуваючи за кермом Mercedes Sprinter, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.

Автомобіль перевернувся, а пасажир (теж поліцейський) від отриманих травм загинув на місці. Ще один правоохоронець і цивільна особа госпіталізовані до місцевої лікарні.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із чотирьох осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.