В Польше возле города Вроцлав произошло ДТП. В результате аварии погиб 41-летний украинец.

Столкнулись легковой автомобиль Opel Movano и грузовик Mersedes. От полученных травм на месте погиб водитель легкового автомобиля — гражданин Украины.

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, ДТП произошло на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шленска).

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Тело погибшего украинца доставили на судмедэкспертизу во Вроцлав. По делу открыто уголовное производство.

Генеральное консульство Украины сейчас занимается поиском родственников погибшего.

К слову, в ночь на 30 мая в Харькове в результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.