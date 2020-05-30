У Польщі біля міста Вроцлав відбулося ДТП. В результаті аварії загинув 41-річний українець.

Зіткнулися легковий автомобіль Opel Movano і вантажівка Mersedes. Від отриманих травм на місці загинув водій легкового автомобіля – громадянин України.

За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, ДТП сталося на автомагістралі А4 (повіт Шрода-Шльонська).

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Тіло загиблого українця доставили на судмедекспертизу до Вроцлава. За справою відкрито кримінальне провадження.

Генеральне консульство України зараз займається пошуком родичів загиблого.

До речі, у ніч на 30 травня в Харкові в результаті ДТП загинули дві людини, ще двоє отримали травми.