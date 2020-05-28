Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала украинских правоохранителей быстро и тщательно расследовать пытки и изнасилования в Кагарлыке.

— Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, в частности недавний инцидент в Кагарлыке.

Миссия по правам человека выявила обеспокоенность и осудила преступления, произошедшие в участке в Кагарлыке.

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Также в ООН напомнили, что Украине необходимо принять быстрые и эффективные меры по изменению культуры полиции.

Напомним, 25 мая в Кагарлыке, Киевська область, в больницу обратилась женщина, заявив об изнасиловании в отделении полиции.

ГБР начало расследование и объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву.

Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права на залог.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека