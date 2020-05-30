Втекла під ранок, коли всі спали: нові подробиці зґвалтування в Кагарлику

Групове зґвалтування 26-річної жінки у Кагарлику Київської області було спланованим, оскільки поліцейські були добре знайомі з жертвою.

Про нові деталі резонансної справи повідомив адвокат постраждалої жінки Євген Мельниченко.

– Знайомий (водій автомобіля Опель) сказав, що підвезе у відділ поліції, бо її начебто викликають. Наказав взяти паспорт. На неї уже чекав Микола (один із підозрюваних) і його молодший підлеглий, оперативник.

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Адвокат додав, що поліцейські вживали алкоголь всю ніч, тому вранці жінка змогла втекти, поки ті спали.

– Вони пили спиртні напої і примушували це робити потерпілу. Я так розумію, від випитого вони втомилися вже під ранок, і це дозволило жінці втекти із відділу поліції.

За офіційною версією, Нелю того вечора викликали як свідка. Хотіли розпитати про магазинну крадіжку у її селі, до якої були причетні її знайомі.

Голови села Стави Володимир Михайленко розповів, що місцеві жителі поважають та допомагають жінці.

– У сільській раді вона не перебуває у списку неблагополучних сімей, це звичайна сільська сім’я. Вона виховує 5-річну дочку з інвалідністю, їй недавно робили операцію і жителі села допомагали. Вона зразкова мама, і дитина у неї доглянута.

Сама жінка поки зберігає мовчання та не виходить на вулицю. Цілком можливо, що вона ще не відійшла від страшних події тієї ночі.

Сюжет Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині в ніч з 23 на 24 травня сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини. Факти ICTV зібрали найважливіші подробиці та авторитетні коментарі стосовно цієї справи.