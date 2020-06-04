В Ровно 14-летний подросток снял и распространил видео, где насилует свою 12-летнюю подругу в подъезде многоэтажки.

Ролик увидела не только вся школа, но и родные девочки: обидчику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам учеников школы, парень снимал видео для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей.

— Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе, — рассказала одна из учениц школы.

Читайте: Самоубийство из-за карантина: на Хмельнитчине 13-летняя девочка бросилась в реку

Правоохранители рассказали, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в социальной сети Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.

— Факт распространения видео был, сейчас в Ровенском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза, — сообщила прокурор Ровенской местной прокуратуры Илона Ютовец.

И хотя подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, однако он уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Тем временем правоохранители Полтавщины расследуют дело жестокого убийства женщины в Кременчуге. Мужчина ворвался в магазин, где его бывшая жена работала продавцом, облил ее неизвестной жидкостью и поджег.

Прохожие ужаснулись, когда увидели в витрине клубы пламени. Однако медики и силовики, которые приехали на помощь, констатировали смерть женщины от многочисленных ожогов.