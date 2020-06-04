У Рівному 14-річний підліток зняв та поширив відео, де ґвалтує свою 12-річну подругу у під’їзді багатоповерхівки.

Ролик побачила не лише вся школа, а й рідні дівчинки: малолітньому кривднику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За словами учнів школи, хлопець знімав відео для того, аби довести, що він справді зустрічається із семикласницею.

– Він те відео скидав всім. Хвалився, казав, що дуже крутий. У нас це відео бачили всі старшокласники, сміялися і передавали один одному. Але ми всі шоковані. Дівчинка навчається у 7 класі, – розповіла одна із учениць школи.

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Правоохоронці розповіли, що 14-річний хлопець познайомився зі своєю жертвою в соціальній мережі Instagram, а за декілька днів вони вирішили зустрітися вживу. Однак своєї вини юнак не визнає.

– Факт розповсюдження відео був, наразі у Рівненському відділі поліції наявне кримінальне провадження по факту розповсюдження відео. Про те, чи наявні елементи порнографічного характеру, встановить експертиза, – повідомила прокурор Рівненської місцевої прокуратури Ілона Ютовець.

І хоча підозрюваний у зґвалтуванні школярки й сам неповнолітній, однак він уже досягнув віку кримінальної відповідальності. Якщо його вина буде доведена у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Тим часом правоохоронці Полтавщини розслідують справу жорстокого вбивства жінки у Кременчуці. Чоловік увірвався до магазину, де його колишня дружина працювала продавцем, облив її невідомою рідиною та підпалив.

Перехожі жахнулися, коли побачили у вітрині клуби полум’я. Однак медики та силовики, які приїхали на допомогу, констатували смерть жінки від численних опіків.