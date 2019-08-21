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Факты / Происшествия

В Киеве спасатели сняли шестерых малолетних руферов с Северного моста

В Киеве спасателям пришлось снимать шестерых детей, который забрались на Северный мост.

В Киеве спасатели сняли шестерых малолетних руферов с Северного моста

Киевские спасатели получили сигнал, что на высоте 100 метров на Северном мосту находятся шестеро детей.

Чтобы открыть заблокированные двери, которые ведут на лестницу, бойцы ГСЧС использовали бензорез.

Читайте: В центре Киева не разминулись Tesla и Range Rover, шестеро пострадавших

Спасателям удалось спустить детей на землю живыми и невредимыми.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве седан Mercedes насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу.

Источник: ГСЧС

Фото: УНИАН

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