В Киеве спасателям пришлось снимать шестерых детей, который забрались на Северный мост.
Киевские спасатели получили сигнал, что на высоте 100 метров на Северном мосту находятся шестеро детей.
Чтобы открыть заблокированные двери, которые ведут на лестницу, бойцы ГСЧС использовали бензорез.
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Спасателям удалось спустить детей на землю живыми и невредимыми.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве седан Mercedes насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу.
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