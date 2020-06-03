19-летняя мать новорожденного ребенка в Кривом Роге выбросилась из окна не ради самоубийства, а чтобы cбежать из больницы.

Новые подробности инцидента в Днепропетровской области доказывают, что перед гибелью девушка по телефону обсуждала свой побег от врачей, однако не просчитала, что палата расположена на четвертом этаже.

По словам медиков, роженица часто выходила курить, а после полуночи исчезла из палаты. Попытка побега из больницы стала летальной.

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— Девушка родила (прямо в машине скорой помощи) глубоко недоношенного ребенка, возможный срок беременности — 30 недель. На учете по беременности не состояла, в беременности была не заинтересована, — рассказала директор Криворожского роддома №1 Лариса Васильева.

Новорожденного младенеца спасают реаниматологи местного перинатального центра. Кто отец ребенка, пока неизвестно.

— С момента поступления ребенок находится на искусственной вентиляции легких, получает все необходимые медикаменты и процедуры. Состояние крайней степени тяжести, но стабильное, — сообщил анестезиолог отделения детской реанимации Криворожского перинатального центра Игорь Лисняк.

С кем девушка говорила по телефону той ночи, будут выяснять правоохранители.

— Местная жительница 2000 года рождения умерла в результате падения из окна 4 этажа роддома. От полученных травм женщина скончалась на месте, — сообщила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

Напомним, о смерти 19-летней роженицы в Кривом Роге стало известно 1 июня. Девушка родила на очень раннем сроке, однако ребенка удалось спасти, и сейчас он находится под наблюдением медиков.

А молодая мать, которая, по словам врачей, не была заинтересована в рождении ребенка, через несколько часов после родов выбросилась из окна четвертого этажа и погибла на месте.