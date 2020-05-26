В Одессе трое сотрудников коммунального предприятия Одесгорэлектротранс ”дезинфицировали” вагон трамвая, когда в нем были пассажиры.

Это снял на видео один из пассажиров маршрута №22.

Работники в желтых защитных костюмах выплескивали ладонью неизвестную жидкость из ведра и заявили, что это ”святая вода из Соборорки”.

Коммунальщики не обратили внимание на протесты пассажиров.

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В Одесгорэлектротранс заявили, что трех горе-сотрудников уволят. Они нарушили все установленные правила карантина.

Ранее Факты ICTV писали рекомендации ВОЗ, где четко объяснили, что распыление дезинфицирующих средств в небольших помещениях может навредить человеку.

В рекомендациях ВОЗ содержится исследования, согласно которому распыление отбеливателя или других химических веществ на большой территории неэффективно. Также это касается дезинфекции ультрафиолетовым светом.