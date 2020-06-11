Директора філії Укрзалізниці підозрюють у службовій недбалості через видобуток корисних копалин.

Своїми діями керівник завдав шкоди навколишньому середовищу на 850 млн грн.

Керівник підрозділу Укрзалізниці не оформив спеціальні дозволи на проведення вибухових робіт на гранітних кар’єрах. В результаті в період з 2017 до 2018 року було незаконно проведено дев’ять вибухів в Житомирській області і видобуто понад 340 тис. м куб гірської маси.

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Чиновнику повідомили про підозру згідно ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Поліція продовжує досудове розслідування.

7 травня в Держаудитслужбі повідомили, що в Укрзалізниці були виявлені порушення на 11,8 млрд грн в період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

Під час аудиту було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності компанії та 24 її філій.

Зафіксовано порушення у сфері оплати праці та проведення державних закупівель. Також завищення вартості робіт, наднормативне Списання матеріалів і невиконання договірних зобов’язань.