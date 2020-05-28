НАБУ сообщило, что ориентировочные убытки Укрзализныци от коррупции достигают 1,1 млрд грн.

Антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции на украинской железной дороге.

Об этом заявили детективы НАБУ в эфире онлайн-дискуссии Коррупция на Укрзализныце.

— На сегодня мы расследуем 21 уголовное дело в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью Укрзализныци, 15 человек уведомлены о подозрении, — сообщил детектив Денис Гюльмагомедов.

По его словам, для представления в суд готовы дела в отношении двух народных депутатов Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений, бывшего внештатного советника экс-президента Украины, должностных лиц Укрзализныци и представителей коммерческих структур.

Читайте: В работе Укрзализныци обнаружили нарушений почти на 12 млрд грн

Также детектив НАБУ отметил, что 50% нагрузки отдела — это дела Укрзализныци.

Основные преступления, по заявлениям Национального антикоррупционного бюро, связанные со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживанием долговых обязательств, осуществлением страховой деятельности, а также за предоставление льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця возобновляет пассажирские перевозки с 1 июня. Восстановление будет происходить постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек Covid-19.