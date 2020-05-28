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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Из-за коррупции убытки Укрзализныци достигли 1,1 млрд грн — НАБУ

НАБУ сообщило, что ориентировочные убытки Укрзализныци от коррупции достигают 1,1 млрд грн.

Антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство по фактам коррупции на украинской железной дороге.

Об этом заявили детективы НАБУ в эфире онлайн-дискуссии Коррупция на Укрзализныце.

— На сегодня мы расследуем 21 уголовное дело в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью Укрзализныци, 15 человек уведомлены о подозрении, — сообщил детектив Денис Гюльмагомедов.

По его словам, для представления в суд готовы дела в отношении двух народных депутатов Украины, которые были бенефициарами коррупционных преступлений, бывшего внештатного советника экс-президента Украины, должностных лиц Укрзализныци и представителей коммерческих структур.

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Также детектив НАБУ отметил, что 50% нагрузки отдела — это дела Укрзализныци.

Основные преступления, по заявлениям Национального антикоррупционного бюро, связанные со злоупотреблениями во время публичных закупок, обслуживанием долговых обязательств, осуществлением страховой деятельности, а также за предоставление льгот на тарифы по грузовым перевозкам.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця возобновляет пассажирские перевозки с 1 июня. Восстановление будет происходить постепенно, чтобы не спровоцировать новых вспышек Covid-19.

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