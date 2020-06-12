В Николаеве правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий с месячным доходом в более 2,5млн грн.

Интернет-порностудии в арендованных помещениях были оборудованы специальной техникой, веб-камерами, компьютерами и мебелью.

В видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн принимали участие более 70 девушек. Они работали посменно в трех порностудиях и получали за такое общение с иностранцами прибыль.

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Четверо администраторов в возрасте от 21-го до 28-ми лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии, предоставляли указания подчиненным. Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах и вербовали их.



























В Николаеве разоблачили сеть онлайн-порностудий — доход в месяц составлял более 2,5 млн грн / 7 фотографий

Сначала девушкам предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее более высокооплачиваемую деятельность — веб-моделью или переводчиком. Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц.

Их прибыль могла составлять от €500 до €2 000.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 301 — ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ч. 3 ст. 302 — создание или содержание мест разврата и сводничество.

Санкции указанных статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Недавно порностудию разоблачили и в Киеве. Группа людей занималась изготовлением и распространением через интернет видеопродукции порнографического характера.

Запись и трансляцию делали в оборудованных комнатах квартир киевских многоэтажек. Всего работало две порностудии.