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У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій – дохід на місяць становив понад 2,5 млн грн

У Миколаєві правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій з місячним прибутком у понад 2,5 млн грн.

Інтернет-порностудії в орендованих приміщеннях були обладнані спеціальною технікою, веб-камерами, комп’ютерами та меблями.

У відеотрансляціях відвертого та порнографічного змісту через різні сайти в режимі онлайн брали участь більше 70 дівчат. Вони працювали позмінно у трьох порностудіях і отримували за таке спілкування з іноземцями прибуток.

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Четверо адміністраторів віком від 21-го до 28-ми років проводили відбір дівчат, контролювали роботу студії, надавали вказівки підлеглим. Вони знаходили молодих жінок на інтернет-ресурсах і вербували їх.

  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
  • У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій
У Миколаєві викрили мережу онлайн-порностудій – дохід на місяць становив понад 2,5 млн грн / 7 фотографий

Спочатку дівчатам пропонували роботу адміністратора на підприємстві, менеджера або консультанта, а далі більш високооплачувану діяльність – веб-моделлю чи перекладачем. Моделі та перекладачі працювали у три зміни, а заробітну плату отримували раз на місяць.

Їхній прибуток міг становити від €500 до €2 000.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів та ч. 3 ст. 302 – створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Санкції зазначених статей передбачають до семи років позбавлення волі.

Нещодавно порностудію викрили і в Києві. Група людей займалася виготовленням та розповсюдженням через інтернет відеопродукції порнографічного характеру.

Запис і трансляцію робили в обладнаних кімнатах квартир київських багатоповерхівок. Всього працювало дві порностудії.

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