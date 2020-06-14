Пастух із Румунії випадково забрів із отарою овець в Україну

На Закарпатті прикордонники затримали румуна, який випасав отару овець і загнав її на територію України.

Його затримали бійці Мукачівського загону у горах, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловік при собі не мав документів і пояснив, що перетнув державний кордон випадково.

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– Про даний факт прикордонники повідомили румунських колег і згодом у порядку реадмісії передали горе-пастуха та отару овець прикордонникам Румунії, – зазначається в повідомленні.

Врятували чоловіка у річці

На Закарпатті прикордонники врятували українця, який стрибнув з моста в річку Тиса.

Українець стрибнув з мосту на території Закарпатської області. Отримав травму і не зміг впоратися зі течією Тиси. Його почало зносити на територію сусідньої держави.

Прикордонники повідомили про чоловіка своїх угорських колег. Ті виловили постраждалого у несвідомому стані і надали йому першу допомогу. Чому він скочив у воду – невідомо.

Фото: ДПСУ