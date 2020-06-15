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Факты / Происшествия

Пожар в Киеве: голый мужчина выпрыгнул из квартиры, в которой нашли труп (18+)

В Шевченковском районе Киева мужчина выпрыгнул из горящей квартиры, в которой впоследствии обнаружили труп женщины.

ЧП произошло на улице Михайловской, 22.

Спасатели ГСЧС, которые прибыли на место вызова, увидели дым, который шел из квартиры на третьем этаже. На балконе находился мужчина, мешавший установить лестницу и начать тушение пожара.

В итоге мужчина выпрыгнул с балкона и был госпитализирован.

Пожар в Киеве: голый мужчина выпрыгнул из квартиры, в которой нашли труп

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Правоохранители теперь будут устанавливать причину смерти женщины, тело которой обнаружили во время тушения пожара.

В общем столичные пожарные за прошлую неделю ликвидировали 139 пожаров и 12 аварий, во время которых спасли четверых человек, в том числе, одного ребенка.

Источник: ГСЧС

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