Пожежа у Києві: голий чоловік вистрибнув із квартири, в якій знайшли труп

У Шевченківському районі Києва чоловік вистрибнув із палаючої квартири, в якій згодом виявили труп жінки.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Михайлівській, 22.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце виклику, побачили дим, який ішов із квартири на третьому поверсі. На балконі перебував чоловік, який заважав встановити драбину та почати гасіння пожежі.

Врешті-решт чоловік вистрибнув із балкона та був госпіталізований.

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Правоохоронці тепер встановлюватимуть причину смерті жінки, тіло якої виявили під час гасіння пожежі.

Загалом столичні вогнеборці за минулий тиждень ліквідували 139 пожеж та 12 аварій, під час яких врятували чотирьох людей, зокрема, одну дитину.