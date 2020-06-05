Прокурор плакала: в Запорожье няня подушкой задушила ребенка

В Запорожье 50-летняя няня подушкой задушила полуторагодовалого ребенка, которого ей родители оставили для присмотра.

Женщина, которая по образованию является медсестрой, организовала в свой квартире частный детский сад и более года набирала на воспитание детей по объявлению.

Ухаживая за полуторагодовалой девочкой, няня примотала к ее лицу подушку, чтобы она не кричала, а сама пошла заниматься своими делами. Из-за подушки на лице ребенок захлебнулся и умер.

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Родители умершей девочки обратились в полицию, те стали расследовать смерть ребенка.

Преступные действия няни сняла видеокамера. Видео нашли и изъяли провоохранители. Орудие убийства, подушку, они пока найти не могут.

Сама же няня своей вины не признает. А подушку, которую она привязала к лицу ребенка, называет ортопедическим валиком, который должен был уберечь девочку от падения с кровати.

Во время заседания и просмотра видео прокурору стало плохо, женщина заплакала. Она просила избрать для няни меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Воспитательница просила домашний арест. Но Шевченковский райсуд Запорожья отправил женщину на два месяца в СИЗО.

Если ее вину докажут, няни грозит пожизненное заключение. Женщина является матерью-одиночкой, сама воспитывает троих детей.

Еще одна жуткая история убийства ребенка произошла на Прикарпатье. Мать задушила и сожгла своего ребенка из-за того, что он мешал ей спать.

Когда горе-мать поняла, что сделала, она решила с помощью родителей переложить вину на мужа, который якобы похитил младенца.

Но полиции удалось разобраться в деле.